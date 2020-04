1









Certo, non sarà un gol ad aver fatto entrare nella memoria Gaetano Scirea. Né il primo, né forse l'ultimo. Eppure, diciamolo chiaramente, ogni occasione è valida per ricordarlo. E poi, ci si mette anche la storia a consacrare quella rete: Sampdoria-Juventus, 2 a 1 fino al '90. Poi, nel recupero, ecco che arriva il sigillo di Scirea che, al termine della stagione, dirà addio al calcio giocato. La Juve finirà sesta, la Sampdoria quarta, ma il nome di Gaetano si scrisse indelebilmente in quella gara, con un arrembaggio finale degno di un centravanti.