Venticinque anni fa ci lasciava Andrea Fortunato. Era considerato uno dei più promettenti terzini italiani ma una leucemia lo portò via giovanissimo a soli 23 anni. In carriera ha vestito le maglie di Como, Pisa, Genoa e Juventus. Per lui anche una presenza in Nazionale. Un giorno triste questo, da sempre, per tutti i tifosi juventini. ​Alla sua memoria è stato istituito nel 2009 il "Premio nazionale Andrea Fortunato", assegnato ai più grandi personaggi dello sport italiano, della medicina e del giornalismo sportivo. Un anniversario da ricordare sempre per il grande Andrea Fortunato.