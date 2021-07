Simbolo in campo, ora Vicepresidente. #OTD nel 2001 cominciava lo splendido viaggio di Pavel #Nedved in bianconero pic.twitter.com/nLIOIp5vML — JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2021

Il 5 luglio del 2001 Pavel Nedved diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Juve: il club bianconero lo acquistò dalla Lazio per 75 miliardi di lire. La Vecchia Signora ha voluto omaggiare sui social l'attuale vicepresidente del club con alcune foto del campione ceco in maglia bianconera e un messaggio speciale: "Simbolo in campo, ora Vicepresidente. On This Day nel 2001 cominciava lo splendido viaggio di Pavel Nedved in bianconero".