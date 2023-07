Subito dopo aver rescisso il contratto con il Napoli nella giornata di Venerdì,n vacanza in Sardegna. Questo quanto raccontato da Tuttosport che approfondisce la questione. "Riferiscono che il tecnico abbia apprezzato assai la “sensibilità istituzionale” del dirigente che ha voluto subito presentarsi e spiegare la volontà di condivisione e collaborazione del progetto tecnico". Una mossa intelligente del ds per evitare qualsiasi tipo di equivoco o incomprensioni.questo il concetto che Giuntoli ha voluto esprimere fin da subito. E in effetti, l'ex Carpi libererà l’allenatore dalla gestione dei problemi esterni e e lo aiuterà nei rapporti all’interno del gruppo di lavoro esteso, non solo quello della squadra. Tutto ciò che è mancato al tecnico nell'ultima stagione. Della questione tattica non si è parlato molto (si parte dal 3-5-2 con la possibilità che diventi un 4-3-1-2). L'idea di fondo però è chiara;Linee guida che saranno approfondite settimana prossima quando anche Allegri si rivedrà alla Continassa. Già prima, Giuntoli insieme a Cherubini e Manna si muoveranno sul mercato e anche tra di loro ci sono state chiamate per avviare questa nuova avventura.