L'allenatore delPaoloè intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto in casa contro la. Ecco il suo pensiero sui bianconeri: "È una squadra capace di fare filotto, ha giocatori fortissimi, quindi è destinata ad arrivare in alto, la vedo in linea con le altre big, può recuperare il terreno perso. Chiaro che rispetto agli anni precedenti ho visto squadre impressionanti come Atalanta, Inter, Napoli e Milan. La Juventus ha tanti campioni, non mi posso permettere di giudicare da esterno, però posso dire che ha tutte le capacità per tornare in alto".