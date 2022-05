di CC, inviato

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, parla così in conferenza stampa dopo il ko con la Juventus.



LA PRESTAZIONE - "Penso che oggi la prestazione della squadra sia stata importante, ci abbiamo provato. C'è il merito e la forza dell'avversario, che nei minuti finali si sono chiusi molto bene. Abbiamo perso velocità nello sviluppo e abbiamo avuto poche occasioni per trovare il pareggio. La prestazione è stata estremamente positiva, abbiamo concluso tanto, abbiamo accettato la parità numerica. Gli aspetti principali sono questi: serve tenerli dentro e portarli a giovedì, che per noi diventa importante":



VERTICALIZZARE - "Ormai nell'ultimo periodo il gioco da basso è motivo di grande discussione. Deve crearti un vantaggio per andare subito in verticale. A seconda di quanti uomini ti portano gli avversari, poi vedi. La Juve veniva uomo su uomo, liberava Henry su Bonucci e c'era la verticale immediata":