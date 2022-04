Il tecnico del Venezia Andrea Soncin - "promosso" dalla Primavera dopo l'esonero di Paolo Zanetti e del suo staff - ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica contro la Juve all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "Servirà fiducia e coraggio per affrontare i bianconeri. Stiamo cercando di spingere per andare forte, è l’unico modo per contrastare l’avversario. Se ti fermi a pensare, la Juve fa male, hanno tanti punti di forza e sarà difficile arginarli tutti".

E sul momento della squadra lagunare: "Da questa situazione si esce con lavoro ed entusiasmo, io e il mio gruppo ne abbiamo da vendere. Ringrazio la società per l’opportunità. Io ci credo perché nel calcio tutto è possibile. I ragazzi sono determinati e consapevoli, serve la svolta per invertire il trend. Il nostro obiettivo è quello di arrivare all’ultima giornata con ancora una possibilità di salvarci. Modulo? Riguardo alla Primavera la situazione è diversa, non escludo nulla per la prima squadra. Dobbiamo creare una struttura che permetta ai ragazzi di trovare fiducia e coraggio. Zanetti? Lo ringrazio, se sono qui è anche grazie a lui, perché in questi due anni mi ha dato tantissimo".