Venezia-Juventus, Vlahovic o Kolo Muani per una maglia da titolare?

Vlahovic o Kolo Muani?

Lascenderà in campo domenica sera alle ore 20:45 per l'ultima sfida della stagione e sarà decisiva. I bianconeri di Igorcon una vittoria si assicurerebbero l'aritmetico quarto posto che significherebbe un pass per la prossima Champions League. Obiettivo minimo stagionale stabilito, quindi fondamentale da raggiungere.Inoltre con un posto nella prossima massima competizione europea, la Vecchia Signora incasserebbe circa 60 milioni spendibili sul mercato alla ricerca di un rinforzo importante per la rosa della prossima stagione. Tempo al tempo però, andiamo con ordine. Quali sono le idee di Tudor verso il Venezia?Chi difficilmente sarà a Torino la prossima stagione sono i due attaccanti Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani che però dovranno ancora giocare la loro ultima sfida in bianconero. Dusan nella scorsa partita è tornato al goal che gli era mancato ma soprattutto che era mancato alla Juventus nella corsa al quarto posto. Randal invece non segna dal 10 maggio e dalla sfida alla Lazio. Chi giocherà al Penzo?Al momento in vantaggio per una maglia da titolare sembra esserci il numero 9, Dusan Vlahovic. Kolo Muani però potrebbe essere pronto a subentrare ma, gli ultimi dubbi di formazione saranno sciolti dal tecnico croato nel corso dell'allenamento di rifinitura di domani.





