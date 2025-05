Venezia-Juventus chiude il cerchio di Vlahovic: sarà decisivo per la Champions?

Getty Images

Il 28 gennaio 2022 la Juventus comunicava l'acquisto ufficiale di Dusan Vlahovic. Era un'altra Juve, con diversi obiettivi, giocatori, società e ambiente. Insomma, sembra quasi passata un'epoca, e al centro del progetto bianconero si presentava proprio l'attaccante serbo, che con la Fiorentina aveva mostrato tutto il suo talento. Il punto centrale era ancora una volta la Champions League, con l'obiettivo di giocarci e conquistarla per l'anno dopo.



Tre anni più tardi, c'è ancora quella coppa, anzi quella qualificazione, sul percorso di Vlahovic. Questa volta, però, la Champions sembra essere un traguardo definitivo nel percorso dell'ex viola, che cercherà di dare il massimo per regalarla al popolo bianconero come uno degli ultimi "regali" della sua avventura a Torino.

La Champions come filo rosso di Vlahovic alla Juve





Nel 2022 Vlahovic si presentò con un goal all'esordio, accompagnato da diverse aspettative e altrettante illusioni mai più realizzate. L'obiettivo di quell'anno era diverso, con una Juventus in corsa in Champions League e fermata bruscamente dal Villarreal. A fine stagione, però, i bianconeri si qualificarono per l'anno successivo, in cui arrivò una storica eliminazione ai gironi.



Adesso le note del percorso di Vlahovic suonano più come un addio, perché difficilmente il serbo rimarrà alla Juve: il suo ingaggio da 12 milioni all'anno punta nella direzione opposta a quella della società, e in questi mesi i dialoghi per un rinnovo con condizioni differenti sono stati congelati.



Insomma, tutto sembra aprire a un finale quasi certo, con Vlahovic che si preparerebbe a salutare. Anche questa volta, come la prima con la maglia bianconera, c'è una qualificazione in Champions da centrare: DV9 può essere decisivo dopo essere tornato al goal, e potrebbe chiudere definitivamente il suo cerchio alla Juventus così come l'aveva aperto.





