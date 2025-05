Getty Images

E dire che Venezia dovrebbe essere il posto dove si culla il cuore tra le gondole che attraversano la laguna. Non certo quello in cui farlo correre all’impazzata come succede di fronte ad un thriller dalle sfumature horror. Ormai lo sappiamo, con questa Juventus non esistono certezze, non esistono serate tranquille, anche quando l’ambiente e le premesse sembrano suggerirlo. 45’ minuti che sono fotografia della stagione : gli uomini contati, reparti rattoppati, paure e poi speranze. Intanto, ci pensano Yildiz e Kolo Muani a rendere le ansie meno opprimenti e ad aprire uno spiraglio di luce in vista dei prossimi 45 minuti.

Venezia-Juve, top e flop del primo tempo