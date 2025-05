Venezia-Juventus: solo un bianconero titolare anche nell'ultimo precedente

Getty Images

Venezia-Juventus, chi c'era anche l'ultima volta

Saràil match che chiuderà la stagione di Serie A della squadra bianconera, chiamata a centrare una vittoria per blindare il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. La Vecchia Signora tornerà allo stadio Pierluigi Penzo a più di tre anni dall'ultima volta. I lagunari sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari e al penultimo posto della classifica, ma ancora in corsa per la salvezza, mentre i bianconeri dal successo interno con l'Udinese per 2 a 0 firmato dai goal di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.

Rispetto all'ultimo precedente, quello del 2021, sarà quasi completamente diverso l'undici titolare della Juventus: l'unico superstite sarebbe, che con tutta probabilità prenderà ancora posto a centrocampo insieme a Khephren Thuram di rientro da un turno di squalifica. In quell'occasione di tre anni e mezzo fa (si trattava infatti dell'11 dicembre 2021) il match terminò 1 a 1 con le reti di Alvaro Morata e Mattia Aramu, ora in Serie B con il Mantova. Anche nel girone di andata di questa stagione i bianconeri hanno faticato non poco contro il Venezia, strappando un pareggio (2-2) solo al 95' con un rigore concretizzato da Vlahovic.