Venezia-Juventus, Rocchi spegne le polemiche: 'Rigore nettissimo'

Venezia-Juventus: l'analisi della moviola di Rocchi

Nel corso dell'ultima puntata stagionale di Open VAR in onda su DAZN, il designatore degli arbitriha analizzato anche i due principali episodi da moviola del match di domenica trae Venezia, ovvero l'annullamento del goal (che sarebbe valso l'1-1) diper un tocco di mano e il calcio di rigore assegnato ai bianconeri a seguito di un fallo disu– "Decisione corretta. Già l’arbitro Colombo percepisce qualcosa dal vivo. Il regolamento è chiarissimo: basta un tocco di mano, anche involontario, per annullare un goal in questi casi".

– "Rigore nettissimo. Ottima scelta in campo. Ho apprezzato molto la scrupolosità del VAR nel verificare un eventuale tocco di mano di Locatelli nell’APP (Azione Potenziale da Rete). È il segno di un lavoro preciso e accurato".