Venezia-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lachiude il campionato a, dopo una stagione molto complicata e sotto le aspettative. E infatti, i bianconeri dovranno conquistare la qualificazione in Champions negli ultimi 90 minuti. Uno scenario che tutti alla Continassa avrebbero voluto evitare e che in pochi si potevano immaginare. Dopo un cambio di allenatore, infortuni, illusioni e grande delusioni,. Adesso dipende tutto davvero dai bianconeri, che hanno il match point sul proprio "servizio". Vincere a Venezia significherebbe qualificarsi in Champions a prescindere dai risultati di Roma e Lazio.

Venezia-Juventus, le probabili formazioni

Dove vedere Venezia-Juventus in tv e streaming?

Con quale Juventus Tudor si giocherà l'obiettivo? Il tecnico croato andrà in continuità con quanto fatto fino ad ora, almeno per quanto riguarda il sistema tattico. Rispetto alla gara con l'Udinese, ci saranno in più a disposizionementre Federico Gatti rimane a mezzo servizio anche per questa trasferta. Abbondanza in attacco. Il Venezia invece si deve conquistare la salvezza che comunque non dipende tutto da quello che succederà con la Juventus. Anche vincendo infatti la squadra di Di Francesco potrebbe retrocedere. Mancherà in difesa Idzes per squalifica mentre ci sarà l'ex Nicolussi Caviglia.La gara tra Venezia e Juventus sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e console (PlayStation e Xbox).Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).L'app di DAZN è disponibile anche per device portatili come smartphone e tablet; da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali del proprio abbonamento.Per gli abbonati Sky c'è il servizio streaming Sky Go, a loro riservato e fruibile senza costi aggiuntivi. Un'altra opzione è offerta da NOW: in questo caso basterà acquistare il 'Pass Sport' presente sul sito.