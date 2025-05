Venezia-Juventus, Locatelli in conferenza: 'Mi avevano fischiato, mi sono guardato allo specchio'

Getty Images

Le parole di Manuel Locatelli in conferenza stampa dopo Venezia-Juventus: "Questa partita era da vincere, abbiamo giocato con una squadra forte. La stagione è lunga e difficile. Noi siamo molto soddisfatti, felici, era veramente fondamentale per noi"."Prima della stagione mi han fischiato in un’amichevole pre campionato, mi son guardato allo specchio e ho detto ‘Manuel o cambi, o lavori..’ Ho lavorato, oggi è una bella chiusura di un cerchio. Ho pensato tutto il giorno di dover tirare il rigore, è una soddisfazione che mi son meritato".

"Potevamo tirare o io o Randal, ho dovuto prendermi la responsabilità io in una partita del genere".PAURA DI NON ANDARE IN CHAMPIONS? - "Ci ho sempre creduto. Abbiamo avuto un momento buio nella stagione, il mister ci ha sempre detto che saremmo arrivati in Champions. Fino all’ultimo sapevamo che dovevamo lottare ma ora siamo in Champions""Non so niente, sono decisioni della società. Tudor è un grande allenatore, una grande persona. Li ringrazio per il traguardo Champions, non so cosa succederà e non mi compete. Lui e il suo staff sono persone vere".