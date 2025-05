Venezia-Juventus LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI per l'ultima di Serie A, si parte alle 20.45

Getty Images

È quella serata lì, quella da cui non si torna più indietro. E non perché è l'ultima della stagione in campo, ma perché la partita in programma allo stadio Penzo vale tutto, vale un'annata di lavoro e soprattutto il futuro, un futuro che senza la Champions League partirebbe inevitabilmente in salita, risultando poi anche più difficile da costruire e meno entusiasmante da vivere. È domenica 25 maggio ed è il giorno di, il match da cui appunto passano tutte le speranze dei bianconeri di qualificarsi alla coppa più importante, la miglior vetrina possibile a livello sportivo e la fonte più generosa di introiti da investire sul calciomercato (si parla, per capirci meglio, di 60 milioni di euro).

Radu

Schingtienne

Sverko

Candé

Zerbin

Doumbia

Nicolussi Caviglia

Ellertsson

Haps

Yeboah

Fila

Di Gregorio

Alberto Costa

Kelly

Savona

Nico Gonzalez

Thuram

Locatelli

Cambiaso

Conceicao

Yildiz

Kolo Muani



Le combinazioni per la Juventus in Champions League

La Juventus vince

La Juventus pareggia, la Roma pareggia e la Lazio vince

La Juventus pareggia, Roma e Lazio pareggiano

La Juventus perde, Roma e Lazio pareggiano: decisiva la differenza reti

La Juventus perde, la Roma perde e la Lazio pareggia

Insomma, la Juventus si gioca tutto. E l'obiettivo, in fin dei conti, è lì, solo da prendere, dopo giorni di preoccupazioni e timori per qualche passo falso di troppo, uno su tutti quello di Parma. Oggi nella Serenissima "basta" una vittoria alla squadra di Igor Tudor, che questa sera, al termine di una stagione decisamente più complicata del previsto, deve limitarsi a tenere a distanza Roma e Lazio in corsa in contemporanea per lo stesso traguardo ( QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ), cercando di respingere gli assalti dei padroni di casa che, a loro volta, possono ancora sperare nella salvezza. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il signor Andrea Colombo.