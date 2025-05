Venezia-Juventus, la moviola LIVE: goal annullato ad Alberto Costa dal VAR, Tudor protesta

Arbitro: Colombo

Assistenti: Costanzo-Passeri

Quarto ufficiale: Fourneaou

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida

Moviola Venezia-Juventus: gli episodi

Ultima giornata di Serie A con 6 partite in contemporanea; ci si gioca l'accesso alle coppe europee e la salvezza. Tra le squadre coinvolte lache deve vincere per qualificarsi in Champions League. I bianconeri chiudono in trasferta il campionato contro il Venezia allo Stadio Penzo. La squadra di Eusebio Di Francesco si gioca la salvezza e ha bisogno di tre punti per sperare di non retrocedere anche se non dipenderà solo dal proprio risultato.Per Venezia-Juventus, è stato scelto come direttore di gara Andrea Colombo della sezione di Como mentre al VAR ci sarà Di Paolo. Di seguito la designazione arbitrale completa.

Di seguito la moviola di Venezia-Juventus con tutti i principali episodi arbitrali.35' - Proteste di Tudor per un mancato giallo a Nicolussi Caviglia: l'ex Juve è stato graziato, ammonito il tecnico per le lamentele.26' - Thuram finisce a terra in area dopo un contrasto con il difensore del Venezia. Yildiz chiede un rigore ma per Colombo l'intervento è regolare.20' - Primo ammonito per la Juve, giallo ad Alberto Costa.5' - Goal annullato alla Juventus. Alberto Costa la tocca con il braccio prima di calciare e segnare. Interviene il VAR che annulla la rete.