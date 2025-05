Venezia-Juventus, Koopmeiners ce la fa?

Getty Images

La Juventus si avvicina alla sfida decisiva contro il Venezia, ultima giornata di campionato e ultima occasione per staccare il pass verso la Champions League. Tuttavia, le notizie che arrivano dall’infermeria non sono confortanti. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra gli indisponibili in vista del match resta in forte dubbio Teun Koopmeiners.Il centrocampista olandese, uno dei colpi più attesi dell’ultimo mercato, si è allenato ancora a parte e viaggia spedito verso il forfait per la gara di domenica sera. Le sue condizioni non lasciano spazio all’ottimismo: è improbabile rivederlo in campo prima del Mondiale per Club, in programma questa estate.

La sua assenza pesa, soprattutto in un momento in cui Tudor avrebbe bisogno di esperienza e qualità in mezzo al campo. Koopmeiners aveva iniziato a trovare ritmo e continuità, ma i problemi fisici lo stanno rallentando proprio nel momento clou della stagione.La Juventus dovrà dunque affidarsi alle alternative già a disposizione e stringere i denti. A Venezia servirà una prestazione di carattere, anche senza uno dei suoi uomini più talentuosi. Il traguardo Champions è lì, ma non ci saranno regali.