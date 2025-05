Venezia-Juventus si avvicina, le prime idee di Tudor: la scelta che pesa

Getty Images

In giorni in cui il mercato inizia davvero ad essere protagonista, tra il valzer delle panchine che riguarda anche la Juventus con il nome di Antonio Conte in prima fila e i rumors su giocatori come Kevin De Bruyne, lo sguardo in casa bianconera però non può fermarsi solo a queste vicende. Tra pochi giorni lala prossima. Domenica sera alle 23 si saprà se la vecchia signora parteciperà alla Champions o no. Ecco perché alla Continassa sono ore di massima concentrazione e lavoro. Ma con chi Igor Tudor si giocherà l'accesso alla Champions?

Venezia-Juventus, le idee di Tudor sulla formazione



Chi gioca in difesa



Torna Thuram

Vlahovic o Kolo Muani con il Venezia?

Dalla Continassa non sono arrivate notizie positive, nel senso chementre McKennie sta gestendo la contusione anche se non preoccupa per Venezia. Comunque, rispetto a Juve-Udinese e in generale alle ultime partite, Tudor potrà contare su una squadra con meno indisponibili e quindi con la possibilità di fare delle scelte, finalmente, sia in difesa che in attacco.Per il reparto difensivo, torna dalla squalifica Nicolò Savona che si candida per ritrovare la titolarità sul centro destra (o sinistra) come fatto a Bologna e con la Lazio. Insieme a Renato Veiga e Kelly il dubbio è proprio legato a chi completerà la difesa.ha fatto una buona prestazione in quel ruolo e contende la maglia a Savona.A centrocampanche lui squalificato nell'ultima partita. Da questo punto di vista nessuna riflessione da fare, toccherà a loro due in mezzo al campo con McKennie, che a meno di sorprese supererà la botta subita e potrebbe tornare ad agire sulla fascia. Senza certezze in questo senso perché se a sinistra ci sarà Cambiaso, dall'altra parte può trovare spazio da esterno a tutta fascia Nico Gonzalese Tudor confermasse il portoghese, allora sarebbe McKennie a sedersi in panchina.E poi, il vero grande ballottaggio per Venezia-Juventus, chi giocherà al centro dell'attacco?Il centravanti serbo sta di nuovo bene e quindi spera di poter scendere in campo dal primo minuto in quella che potrebbe essere l'ultima partita con la maglia della Juve, almeno in Serie A (così come per Kolo Muani). Impossibile in questo momento fare previsioni; è il dubbio che Tudor si porterà dietro in questi giorni. Una scelta che pesa, e tanto.