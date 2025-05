Venezia-Juventus, i CONVOCATI: la decisione su Veiga e Koopmeiners

Getty Images

Venezia-Juventus, i convocati

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

Domani alle ore 20:45 il calcio d'inizio dell'ultima sfida di questa Serie A per la Juventus di Igorcon in palio il quarto posto che significa Champions League nella prossima stagione. Il tecnico nel primo pomeriggio di oggi è intervenuto in conferenza stampa facendo chiarezza sulle condizioni degli infortunati e sull'importanza della sfida di domani. Ora è stato diramato l'elenco dei convocati per il match chiave della stagione, quello contro il Venezia allo stadio Penzo. Tra i convocati ci sono anche coloro che in settimana avevano fatto allenamento differenziato quindi Renato, Teune Weston McKennie. Questo l'elenco dei convocati:





