Venezia-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Orario Venezia-Juventus

La Juventus si prepara ad affrontare l'ultima gara del suo campionato. I bianconeri devono ancora assicurarsi aritmeticamente della qualificazione in, obiettivo minimo ma indispensabile per questa e la prossima stagione. A una giornata dal termine, gli uomini di Tudor sono, dunque sarà necessaria una vittoria per rimanere saldi in classifica.I bianconeri giocheranno contro il, alla disperata ricerca di un successo per rimanere in Serie A, con lo spettro retrocessione sempre più vicino.

Dove vedere Venezia-Juventus in tv

Venezia-Juventus in diretta streaming

Venezia-Juventus si giocheràallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Il calcio d'inizio è fissatoVenezia-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252) nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box.La partita sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.