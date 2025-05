Venezia-Juventus, dirige Colombo: la squadra arbitrale completa

Getty Images

Chi arbitra Venezia-Juventus

Si chiuderà sul campo delil campionato 2025-26 della Juventus , che dopo la vittoria all'Allianz Stadium contro l'Udinese andrà in laguna domenica sera con l'obiettivo di blindare una volta per tutte il quarto posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League: per tenere a debita distanza Roma e Lazio, oltre che per concludere la stagione al meglio, servirà una vittoria ai ragazzi di Igor Tudor.Nell'attesa, mentre alla Continassa prosegue la preparazione della gara, è stata designata la squadra arbitrale. Il match tra Juventus e Venezia sarà diretto dal signor, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Scelto come Quarto uomo Francesco Fourneau, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Aleandro Di Paolo e l'esperto Marco Guida. Il fischio d'inizio della sfida, in contemporanea con molte altre di Serie A, è previsto alle 20.45.