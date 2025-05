Venezia-Juventus, c'è la data UFFICIALE: ecco quando si gioca il match decisivo per la Champions

2025 Getty Images

Quando si gioca Venezia-Juventus

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A ha definito il programma completo con date e orari della 38esima giornata di Serie A. Un turno che si preannuncia a dir poco scoppiettante e che di fatto emetterà quasi tutti i verdetti di questo incredibile campionato: dallo Scudetto alle coppe europee, passando per la lotta salvezza.La Juventus, dal canto suo, ha il destino nelle proprie mani e ha la certezza che con una vittoria in casa del Venezia sarebbe sicura di staccare il pass per la prossima edizione della massima rassegna continentale. Ecco quando si giocherà la partita.

38a giornata: il programma completo

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus

si giocherà allo Stadio 'Pierluigi Penzo' di Venezia. Il calcio d'inizio è previsto per le