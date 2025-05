2025 Getty Images

La stagione della Juventus è ormai agli sgoccioli e l’obiettivo è chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Dopo un’annata altalenante, i bianconeri vogliono conquistare gli ultimi punti a disposizione per confermare la qualificazione alla prossima Champions League , traguardo fondamentale sia a livello sportivo che economico.In vista dell’ultima sfida di Serie A, il tecnico Igorparlerà oggi, sabato 24 maggio, in conferenza stampa alle ore 13:45. L’allenatore bianconero si presenterà davanti ai media per analizzare il momento della squadra e presentare il match conclusivo del campionato.

DECISIVA - Prima di partire complimenti al Napoli per lo scudetto, sono stati bravi tutto l'anno. Testa o cuore? La domanda è giusta, servono tutte e due le cose. Bisogna sudare fino alla fine, da una parte partita importante ma che va preparata come le altre.SCUDETTO - Vince sempre la squadra che merita di più, sono 38 gare.INFORTUNATI - Renato Veiga e McKennie hanno avuto problemi in settimana ma si sono allenati con noi, Koopmeiners oggi con noi e ieri una parte in gruppo. Gatti più o meno la stessa situazione.POTENZIALE - I numeri non sono parte del mio modo di pensare come allenatore, mi concentro sul lavoro settimanale. Il resto è conseguenza. Il potenziale secondo me è più grande di quanto si può vedere ora.PAURA - Li ho visti bene e concentrati, in crescita. Mi è piaciuta tanto l'ultima partita, ho visto una crescita dal primo giorno. La partita va interpretata come tutte le altre, poi conta quello che si deve fare in campo.ENERGIE MENTALI - Da quando sono arrivato sono state tutte fondamentali. Non ho visto partite sbagliate, per me si è sbagliato quasi niente, ho un altro modo di vedere la squadra che anzi mi dà fiducia per domani. Vedo una squadra che vuole prendere quello che suo e merita. Ma se non fa gli step prima poi non arrivi a fare l'ultimo.QUALITA ' - Se non c'è quantità non vinci neanche contro la Serie C, poi la qualità alla fine decide. Devi avere equilibrio, non avere troppi che corrono e non decidono le partite ma avere un mix che è una bella cosa. Io non ho mai avuto tutti al completo e questo mi dispiace perchè la costruzione della squadra va nella continuità di poter proporre sempre quelli che sono più forti. Poi ci sono 5 cambi a dare una mano, questa è una costruzione di squadra.I MERITI DI TUDOR - Non voglio parlare di me, lascio commentare altri. Penso si sia fatto un buon lavoro tutti insieme. Manca ultimo step, bisogna essere sul pezzo e fare una partita che sarà difficile e impegnativa.VERSO IL MONDIALE - Non guardo niente. Guardo i giocatori come stavano oggi, domani uguale, preparo una bella riunione. Poi 20:45 tutta la vita sta là, tutto il resto non conta niente.LA FOTOGRAFIA - Sono felice del lavoro svolto.RESPONSABILITA' - Dl primo giorno che sono venuto qua provo ad educare, non solo i giocatori ma chi lavora intorno a me con i valori in cui credo. Ognuno ha la sua responsabilità nel fare cose giuste. Mi sono trovato bene, un gruppo di lavoro serio, non posso dire niente.SENSAZIONI PERSONALI - C'è un po' di tutto, aspettative, concentrazione soprattutto. Questo è quello che ho visto e mi rappresenta di più.Oggi, sabato 24 maggio, Igor Tudor parlerà in conferenza stampa alle ore 13:45 per fare il punto della situazione in casa Juventus, alla vigilia della trasferta contro il Venezia, ultima gara del campionato. Il tecnico aggiornerà i giornalisti presenti sulle condizioni fisiche della squadra e sugli eventuali giocatori in dubbio, dopo una settimana di lavoro intenso alla Continassa.Non è escluso che durante l’incontro con la stampa possano arrivare domande anche sul futuro personale di Tudor, tema che tuttavia l’allenatore croato ha sempre preferito evitare nelle uscite precedenti.