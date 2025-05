Venezia-Juventus, come stanno Veiga, McKennie, Gatti e Koopmeiners

AFP or licensors

Juventus, la situazione infortunati

Latra le mura della Continassa questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura verso la sfida chiave di domani sera alle ore 20:45 allo stadio Penzo dicontro i lagunari. Infatti, in palio c'è il quarto posto che significherebbe pass per la prossimae traguardo fondamentale per la squadra di Tudor.C'è però da fare i conti con un aspetto chiave di questa stagione della Vecchia Signora che sono gli infortuni. Nella giornata di ieri infatti, come vi avevamo raccontato, Weston, Renato, Federicoe Teunsi erano allenati a parte rispetto al gruppo squadra. Come stanno oggi dopo la rifinitura?Come annunciato dal tecnico della Juventus Igor in conferenza stampa Renatoe Westonsono ritornati ad allenarsi con il gruppo squadra interamente. Sembrano aver smaltito rispettivamente l'affaticamento muscolare e la contusione.Parzialmente con il gruppo squadra anche Teunche ha già saltato le ultime cinque gare alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille che continua a tormentarlo.Chi ancora non è sta correndo verso il recupero è Federico, Tudor infatti ha detto: "Gatti più o meno la stessa situazione". Il verdetto finale arriverà con la diramazione dei convocati per la gara di domani sera, calcio d'inizio ore 20:45.





