Venezia-Juventus, chi gioca tra Vlahovic e Kolo Muani

La Juventus si prepara alla sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica sera, i bianconeri saranno ospiti del Venezia nell’ultima giornata del campionato di Serie A: una gara da dentro o fuori, con in palio l’accesso alla massima competizione europea.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Igor Tudor avrebbe già le idee chiare su chi guiderà l’attacco nel match cruciale: sarà Dusan Vlahovic a partire dal primo minuto. Il centravanti serbo ha ritrovato fiducia e condizione fisica, guadagnandosi la conferma nel ruolo di titolare. La scelta riflette la volontà dell’allenatore di affidarsi a un giocatore in grado di reggere il peso di una partita ad altissima tensione.

Dietro le quinte, resta comunque pronto Randal Kolo Muani, che potrebbe rivelarsi l’arma a sorpresa nella ripresa. Il francese, meno brillante nelle ultime uscite, verrà probabilmente utilizzato a gara in corso per rompere l’equilibrio qualora il risultato restasse in bilico.La Juventus non può permettersi passi falsi: a Venezia serviranno solidità, lucidità e concretezza. E Tudor spera che sia proprio Vlahovic a fare la differenza nella notte più importante della stagione.