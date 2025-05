Venezia-Juventus 2-3, le PAGELLE: Locatelli da capitano per la qualificazione, Yildiz, che mentalità! Che paura in difesa

Getty Images

Venezia-Juve, le pagelle

6.5 – Gli viene annullato un goal bellissimo, non si arrende e mette lo zampino nel 2-1 di Kolo Muani. In mezzo ci sono diverse sbavature e errori: ma stasera ci prendiamo il bello (Dal 45’ Renato Veiga 6 – Non aggiusta tutto, ma aggiusta molto della difesa binconera)

– Potrebbe essere l’ultima in bianconero, vuole lasciare tutto quello che ha, ma è ancora una volta ingenuo e impreciso) All. Tudor 7 – Ha risollevato la squadra, ha raggiunto l’obiettivo. Più di così non poteva fare; ma la sensazione è che serva quel di più.

Obiettivo raggiunto: la Juventus batte il Venezia e si qualifica alla prossima Champions League. Serata per cuori forti al Penzo dove la Juve mostra ancora una volta tutte le proprie fragilità. A partire dal fatto che arriva rimaneggiata, soprattutto in difesa. Ed è proprio là dietro che la squadra di Tudor soffre tremendamente e, nonostante le pezze messe, fa acqua da tutte le parti. E da quelle parti il Venezia si infila e fa male, non certo con la gentilezza di una gondola che viaggia placida per la laguna. Alla fine, però, la Juventus riesce nell’ultimo colpo di reni e conquista al fotofinish una qualificzione che per ampie porzioni di stagione è stata in bilico.