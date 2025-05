Venezia-Juve, Tudor in conferenza: 'Si gode ancora di più'

Getty Images

"I ragazzi sono stati disponibili fin dal primo giorno, han lavorato sulle cose imposte dall’allenatore. Oggi c’era una partita difficilissima, visto in ballo cosa c’era. È stato bellissimo vedere i giocatori con i crampi alla fine. Complimenti a loro", cosìelogia la squadra per aver raggiunto la Champions League. Di seguito le parole dell'allenatore della Juventus in conferenza stampa."Sono state tante emozioni vissute in poco tempo, sono state tutte finali. I ragazzi ci tenevano, abbiamo preso questa condivisione. È stata una cosa bellissima. Una squadra giovane non è facile reggere la pressione, sono stati bravi, anche chi ha giocato poco. È stato difficilissimo, in 9 gare è sempre mancato 1/2 titolari, poi i cartellini rossi presi, infortuni presi. Abbiamo avuto una difficoltà enorme, si gode ancora di più".

"Io non chiedo niente e non pretendo niente. È un mio pensiero che ribadisco prima, è naturale. Se uno va al Mondiale e non è allenatore l’anno prossimo, i giocatori dicono ‘Che vieni a fare?’. È giusto sedersi e prendere una decisione tutti insieme. Il mio pensiero è una cosa logica, naturale. Io accetto sempre tutto, provo a godermi questo percorso che è stato bellissimo. Costruire qualcosa, quella è la vera goduria di un allenatore. Quando tu vedi e prendi le cose meritatamente. Difficile valutare il lavoro di un allenatore".SUI TIFOSI - "Sono stati grandi, li ho salutati tanto. Hanno supportato fino alla fine. Gatti nello spogliatoio ha chiuso tutto e fatto i complimenti a tutti quanti, abbiamo preso ciò che volevamo ma quello deve essere il punto di partenza. Si sa dove si deve arrivare, ho concordato"."Manca essere al completo e persone mirate in 2/3 reparti. Con gente di peso questa squadra può vincere lo Scudetto".