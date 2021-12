Una partita complicata, contro una squadra organizzata, in un campo difficile per chiunque. Lafa fatica, a, ma ha il merito di riuscire a sbloccare un match difficile e portarsi avanti alla fine dei primi 45 minuti.La squadra di Zanetti è organizzata e si chiude bene, limitando le avanzate dei bianconeri. Oltre a questo, non è timida e proprone un calcio propositivo e d'attacco quando ci sono gli spazi per capovolgere l'azione. La compagine di Allegri, però, fa bene le due fasi e concede poco. Permangono, al di là dell'1 a 0, i problemi nel concretizzare negli ultimi metri di campo.