Dagli archivi.



17 gennaio 1999: Venezia 1-1 Juventus.



L'ultimo punto strappato alla Vecchia Signora giunge proprio in occasione del debutto di Álvaro Recoba.

Risale all'ultimo punto strappato alla Vecchia Signora dal, prossimo avversario dellain campionato. È lo stesso club lagunare a ripescare dai suoi archivi una "chicca" risalente a più di vent'anni fa: 1-1 il risultato uscito allora dal match allo Stadio Penzo, in cui i bianconeri, passati in svantaggio nel primo tempo, riuscirono non senza fatica a riagguantare il pareggio nella ripresa con. Una partita ugualmente memorabile per il Venezia, segnata anche dal debutto in squadra di Alvaro. Ecco il video pubblicato su Twitter: