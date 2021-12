La Juventus al Penzo, per continuare a vincere nel mini ciclo di dicembre. L'obiettivo è quello di accorciare la classifica e arrivare alal sosta natalizia vicini alle prime quattro posizioni. Primo ostacolo, il Venezia di Zanetti, squadra che si è dimostrata ostica nel corso del campionato, soprattutto in casa.: Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen​. A disp. Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Mazzocchi, Schnegg, Tessmann, Heymans, Peretz, Bjarkason, Kiyine, Sigurðsson, Forte​. All. Zanetti: ​Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Alex Sandro, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, De Winter, Soulé, Miretti. All. Allegri