Dopo i tre successi di fila contro, laha l'occasione di calare il poker. Il calendario mette la squadra di Allegri di fronte a unche sta attraversando una piccola crisi: i lagunari sono reduci da tre sconfitte di fila.Ne tengono conto ovviamente i bookmaker: i betting analyst di Stanleybet.it quotano infatti la vittoria della Juventus a 1,39. Il pareggio paga 4,70 volte l'importo scommesso, mentre il successo del Venezia è dato a 7,20. Pesanti, per i padroni di casa, le assenze di Ceccaroni (per squalifica) e di Okereke (per infortunio).