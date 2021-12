La Juventus non impara mai dai suoi errori e pareggia 1 a 1 contro il Venezia. Buono il primo tempo, quando la Vecchia Signora tiene palla e fa girare bene, trovando anche il gol con un Morata finalmente cattivo. Da horror la ripresa, qualcosa di già visto decine di volte in questa stagione. Una Juve così non merita e non può andare in Champions League.