Sei ammonizioni e una possibile espulsione. Non è mancato il lavoro a Paolonel match traallo Stadio Penzo, terminato 1-1. L'episodio più discusso della partita è accaduto al 64' quando Ampadu, punito con un cartellino giallo pochi istanti prima, ha commesso un brutto fallo su Cuadrado: graziato dall'arbitro, è stato subito sostituito da Zanetti. Reclamato anche un rigore dai bianconeri per un contatto in area tra Morata ed Ebuehi, al 73': Valeri, vicino all'azione, ha però deciso di lasciar correre.Di seguito tutti gli episodi daanalizzati in diretta:90' - Giallo per Kiyine, autore di un fallo da dietro su Morata. Punizione al limite dell'area per la Juve.73' - Morata a terra dopo un contatto in area con Ebuehi. Lo spagnolo reclama un rigore, ma l'arbitro lascia correre.64' - Rischio espulsione per Ampadu! Ammonito poco prima, il giocatore del Venezia entra in ritardo su Cuadrado ma viene graziato dall'arbitro. Pochi istanti dopo viene sostituito da Zanetti.63' - Doppia ammonizione in pochi istanti. Sul taccuino dei "cattivi" finiscono Bernardeschi e Ampadu, quest'ultimo punito per un fallo commesso all'inizio dell'azione precedente.51' - Giallo anche per Caldara, colpevole di un fallo tattico su Morata.40' - Ammonito Modolo. Il capitano del Venezia è stato punito dall'arbitro per un'entrata dura su Kaio Jorge.32' - Gol di Morata! Check del Var per un possibile fallo di mano di Bernardeschi nel corso dell'azione, tutto regolare: la rete viene convalidata.16' - Giallo per Luca Pellegrini, autore di un brutto fallo su Henry in fase di ripartenza verso l'area juventina.1' - Al via il match!Arbitro: VALERIAssistenti: DI IORIO – AFFATATO4° uomo: VOLPIVar: DI PAOLOAvar: LONGO