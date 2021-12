Una gara attesa, da entrambe le parti. Il Venezia per continuare a stupire e fare bene, oltre a raccogliere punti per la salvezza. La Juventus per dare continuità e vincere, per accorciare la classifica. Una gara attesa, che ha richiamato 8.300 spettatori al Penzo di Venezia, come raccontato da Dazn.