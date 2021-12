Domani alle 18 la Juventus sarà impegnata sul campo del Venezia, un match per il quale Massimiliano Allegri non avrà a disposizione gli infortunati ​Ramsey, Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski. Oltre ad Arthur escluso dalla sfida per motivi disciplinari (ritardo in allenamento). Ci sarà un Under 23 per reparto.

Questi i 22 giocatori della Juve convocati da Allegri:



PORTIERI

Szczesny

Perin

Pinsoglio



DIFENSORI

Chiellini

Bonucci

De Ligt

Rugani

A. Sandro

Lu. Pellegrini

De Sciglio

Cuadrado

De Winter



CENTROCAMPISTI

Locatelli

Bentancur

Rabiot

Miretti

Bernardeschi



ATTACCANTI

Dybala

Morata

Kean

K. Jorge

Soulé