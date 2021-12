È durata solo 11 minuti la partita contro ildi Paulo. Il numero 10 dellaè stato subito costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio al ginocchio destro che - secondo quanto riportato dai cronisti di DAZN - è stato "immediatamente fasciato". Ancora non si conosce l'entità del problema fisico, ma la situazione - sempre secondo le prime impressioni a caldo - appare poco confortante.Al suo posto, che ha così - inaspettatamente - un'intera partita per mettersi un po' in mostra. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell'argentino.