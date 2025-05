Venezia in emergenza verso la Juventus: Di Francesco perde due titolari

Getty Images

Venezia-Juventus è una gara decisiva per tanti fattori, e, soprattutto, per entrambe le squadre. I bianconeri inseguono la Champions League come unico obiettivo rimasto, e la vittoria è l'unico risultato che può dare la certezza del quarto posto a fine stagione.Dall'altra parte i lagunari hanno bisogno di un successo per rimanere in Serie A, anche se devono guardare con attenzione ai risultati di, dirette avversarie che però partono avanti in classifica, e dunque dovrebbero perdere. Insomma, c'è tantissimo in palio da entrambe le parti, e lo sanno bene

L'allenatore del Venezia, tuttavia, dovrà fare i conti con diversi stop nel big match contro la Juve, e dunque potrebbe riadattare diversi giocatori. Non ci sarà infatti lo squalificato, che all'andata aveva segnato proprio ai bianconeri il goal del momentaneo 2-1. Di Francesco dovrà fare a meno anche di, che si è fermato per un infortunio al perone contro la Fiorentina.