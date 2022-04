Il direttore sportivo del Venezia Marco Collauto ha parlato in conferenza stampa, insieme al tecnico Andrea Soncin, a due giorni dalla sfida di campionato contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Soncin arriva in una situazione complicata. Ci sono cinque partite e non è ancora tutto chiuso. Nel calcio le cose possono cambiare e noi vogliamo ribaltare i pronostici. Andrea ci darà una mano importante. In Primavera ha fatto un lavoro incredibile. Noi lo sosterremo fino alla fine. Zanetti? Dovrei comprare cinque pagine di giornale per esprimere il mio pensiero, è un allenatore di livello superiore e qui ha fatto la storia".