Dopo aver parlato in conferenza stampa , il ds delMattiaè intervenuto ai microfoni dell'edizione veneta del Corriere della Sera per presentare il match di domani contro la. Ecco le sue considerazioni: "Ogni punto per noi è vita, deve essere sempre così. Servirà qualche vittoria sui campi sulla carta proibitivi per riuscire ad arrivare all'obiettivo finale. Domani dovremo provarci con la Juventus: fino a pochi anni fa gare così le guardavamo in tv, quindi stringiamoci attorno alla squadra e tentiamo l'impresa. Abbiamo l'obbligo di guardarli in faccia e di tentare il colpaccio".