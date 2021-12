Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, l'allenatore delPaoloè tornato sul pareggio ottenuto sabato sera contro la, dicendo la sua sulla partita e sulla squadra di Massimiliano. "Per noi è stato un match difficile, ma penso sia normale quando si incontrano queste squadre", le sue dichiarazioni. "Il gap tecnico c'è ma noi siamo stati bravi a rimanere in gioco e poi a prenderci questo pareggio. Non è la Juventus migliore a cui siamo abituati ma è sempre una squadra con le carte in regola per fare bene".