Ampadu, difensore del Venezia, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: "Esonero Zanetti? Ogni volta che c'è un cambio alla guida è difficile, tocca tutti nel club. Quando il mister è arrivato ci ha voluto mostrare che ha fiducia in noi, ha detto che non abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e che siamo sempre i soliti, quindi dobbiamo lavorare per ottenerli. Ci ha dato fiducia e coraggio necessari per giocare, è quello che faremo".