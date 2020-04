In attesa di trovare la miglior soluzione per ripartire, venerdì 1° maggio è prevista un assemblea di Lega della Serie A. I venti club del campionato si incontreranno venerdì mattina alle 9.30 - ed eventualmente alle 11.30 in seconda convocazione - in videoconferenza per fare il punto della situazione su quello che sta succedendo. Tra gli argomenti all'ordine del giorno c'è anche la verifica dei poteri, come riportato qui sotto. Lunedì 18 è la prima data utile per la ripresa degli allenamenti di squadra, aspettando di capire in che modo si possa ricominciare il campionato.