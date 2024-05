C'è una data che Massimilianosegnerà con un circoletto rosso sul calendario da qui in avanti: è il 17 maggio. Una giornata in cui per ben due volte è stato esonerato dalla. Era successo nel 2019 e risuccede nel 2024, cinque anni dopo. Il primo addio alla panchina bianconera era arrivato dopo cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League perse. Il giorno dopo, l'allenatore si era presentato in conferenza stampa con l’allora presidente Andrea Agnelli per spiegare serenamente la decisione.Cinque anni dopo esatti, di serenità ce n'è ben poca in questo nuovo esonero. E lo stesso Agnelli ormai è stato allontanato dal club. La Juve è ora affare di John Elkann e di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo cui l'esponente della famiglia ha concesso pieni poteri nella gestione dell'aspetto tecnico della squadra. Allegri lascia dopo tre anni e una sola Coppa Italia, appena conquistata. Oltre ai pochi risultati ottenuti, la decisione dell'allontanamento è arrivata anche per i comportamenti messi in scena all'Olimpico, ritenuti 'non compatibili con i valori del club'. Una brutta pagina per mettere la parola fine a un bel capitolo di storia fatta insieme. E, cinque anni fa come oggi, sempre in un