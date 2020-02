Ciro Venerato, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare anche degli episodi arbitrali che hanno messo la Juventus al centro della bufera nelle ultime settimane. Venerato ha sottolineato come non ci sia malafede negli errori arbitrali e come, gli stessi, siano semplicemente errori. Prendersela con la Juve, in tal senso, sarebbe quindi inappropriato. Ecco le sue parole: "Per me gli errori degli arbitri sono errori non aiuti, fino a prova contraria, alla fine vince sempre il migliore. Chiedo ai miei amici del Napoli di pensare più al Napoli e meno alla Juve di chiedere a De Laurentiis cosa manca al Napoli".