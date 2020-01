Your browser does not support iframes.

"Vendiamo Pogba". E' questa l'apertura di Tuttosport in edicola domani. A parlare del futuro del francese è l'ex bandiera del Manchester United e attuale ct del Galles Ryan Giggs, che serve un assist ai bianconeri: "Non vorrei più vederlo a Manchester". Spazio anche al mercato delle altre squadre, con Ibra al Milan, Inter-Eriksen come pista calda e il Toro che lavora per arrivare a Okaka.



Il Corriere dello Sport apre con Ibrahimovic quasi a tutta pagina e un'intervista a Zdenek Zeman che dice: "Zlatan non mi convince". In taglio basso spazio al "quarto decennio di Buffon l'Immortale" e a un approfondimento sul Var. Capitolo mercato: "Inter,Valverde frena Vidal", "Napoli, Lobotka preme sul Celta" e "Roma, Zidane libera Diaz".