Vendeva merchandising della Juventus non autorizzato: fermato a Como un 37enne

Vendita didellaall’esterno dell’area destinata ai tifosi ospiti dello stadio Sinigaglia: è il motivo per cui venerdì sera a, poco prima del fischio d'inizio della partita di Serie A, un 37enne di nazionalità marocchina già noto alle forze dell'ordine è stato fermato e accompagnato in Questura.Qui gli agenti della Polizia locale lo hanno sanzionato con un ordine di allontanamento, in base al Testo Unico della Legge Regionale in materia di commercio e fiere, in quanto sprovvisto della regolare licenza di vendita dei gadget bianconeri. Oltre alla sanzione amministrativa, come riportato da QuiComo, il questore Marco Calì ha firmato nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, vietandogli il ritorno in città per un anno.