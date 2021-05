2









Antonio Conte e Beppe Marotta tornano allo Juventus Stadium da avversari. In tasca lo scudetto già vinto con l'Inter, ma oggi è più una questione di rapporti personali. C'è Marotta, che nel 2018 aveva annunciato non senza un groppo in gola il suo addio alla Juventus. Ferito e voglioso di ripartire (dall'Inter, il giorno dopo), ma non rancoroso. Almeno non con Andrea Agnelli, con cui i rapporti sono rimasti ottimi. E se questo pomeriggio entrerà orgoglioso dello scudetto, saluterà però con affetto Andrea Agnelli. Diverso il discorso con Fabio Paratici, una storia che partiva più da lontano con crepe mai sanate.



Diverso il discorso Conte, che aveva anche sperato in una chiamata dalla Juve quando era andato via Allegri: ma a sbarrare la strada al suo ritorno c'è sempre stato Agnelli. Lo ricorda Tuttosport, ripercorrendo le tappe di un rapporto ora burrascoso: l’innamoramento a prima vista nel maggio del 2011 fino al litigio rubato dalle telecamere nel febbraio scorso, con dito medio e insulti a distanza. L'episodio più forte nel luglio 2014 con l'addio al club improvviso e burrascoso, esponendo la dirigenza a quella che poteva diventare una figuraccia epocale. E poi il botta e risposta: "Abbiamo vinto il terzo titolo con una squadra che qualcun altro aveva definito finita", di Agnelli dopo il terzo scudetto di Allegri. E la risposta di Conte: "A volte basterebbe un minimo di riconoscenza e di maturità". Il fatto di entrare da campione d’Italia allo Stadium è impagabile per lui. Chissà se faranno mai pace, intanto un nuovo incontro (o scontro?) è previsto per oggi...