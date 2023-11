Cambiano gli scenari, cambiano i dirigenti, ma le domande sembrano sempre le stesse:Le risposte di Ferrero svelano persino una scia di notizie: dai rapporti con Consob alle trattative per il nuovo sponsor, passando per le possibilità del piccolo stadio (per Women e Next Gen) e chiudendo - anzi, iniziando - con i procedimenti chiusi e quelli aperti, per la società e per i singoli calciatori.Gli azionisti - o almeno, coloro i quali hanno preso la parola - si sono succeduti con temi e argomenti di enorme complessità eppure trattandoli in maniera estremamente leggera."Ma che i nuovi proprietari non siano arabi, cinesi o rabbini". Ecco, giusto per non farsi mancare nulla.Nessuno ha parlato delledella squadra, mentre l'attesa per la sfida con l'Inter era palpabile - c'è chi ha chiesto la vittoria come regalo di compleanno -, così come l'eccitazione nel rivedere una squadra in grado di competere per il vertice. Se la squadra è salva almeno da quel punto di vista, resta in bilico la posizione del club agli occhi degli azionisti:L'arrendevolezza mostrata dalla proprietà - così raccontata dai partecipanti al dibattito - è stato il tema cruciale e ha superato persino l'analisi dei numeri.