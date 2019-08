Stefano Sorrentino e Paolo Dybala, amici ed ex compagni al Palermo. Il portiere, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto: "L’offerta dello United? In questi giorni non l’ho sentito e non lo farò, perché ognuno deve decidere con la sua testa. Posso solo dirgli di scegliere con il cuore e andare dove si sente amato. Paulo può fare la differenza in qualsiasi campionato. Stupito? Sì, ma fino a un certo punto, perché alla Juve tutti lo sono. Paulo è uno dei giocatori più forti in circolazione, fossi nella Juve ci penserei bene: ha 25 anni e grandi margini di crescita. Se andrà via, sarà una grossa perdita per la A".