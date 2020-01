Armato di taglierino ha rapinato il McDonald's di Venaria Reale. Si tratta di un 26enne italiano che è entrato nel locale alle 12.07 di giovedì 16 gennaio e ha minacciato il personale, facendosi consegnare l'incasso del giorno, circa 250 euro. Alle 12.50 l’uomo era già stato individuato e arrestato dai carabinieri intervenuti in via Druento, rintracciato all'interno della sala slot/machine attigua al McDonald's. Come scrive Torino Today, l’uomo risulta senza fissa dimora e con precedenti specifici.